Valeria Graci | dalla violenze alla subdola malattia | ecco come sta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Graci

ilGiornale.it

posta una sua foto senza filtri su Instagram . La comicaha deciso di dare il suo contributo in tema di body positive postando un suo scatto in lingerie: 'Quella sui ...mostra il suo corpo 'imperfetto' senza paura. Sul social la comica 41enne, attrice e volto di Striscia la Notizia scopre i rotolini sulla pancia e sui fianchi , si fa vedere dai follower ...La comica di Zelig e speaker radiofonica di RTL, Valeria Graci, ha confessato di aver vissuto momenti difficilissimi, a causa di problemi di salute e psicologici importanti. Ecco cosa le è successo. V ...A Uomini e donne la tronista Andrea Nicole e il corteggiatore Ciprian massacrati per aver 'tradito' il programma. Non sarà un po' troppo?