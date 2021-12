Valentina Ferragni ritrova il sorriso: splendida in costume su Instagram (Di domenica 26 dicembre 2021) Valentina Ferragni, la più piccola delle sorelle dell’imprenditrice e influencer Chiara, ha vissuto un periodo fatto di preoccupazioni per questioni di salute, condiviso con i suoi follower di Instagram passo dopo passo; l’ultima foto pubblicata, però, la ritrae splendida e sorridente in costume, quasi a rappresentare una rinascita dopo il tumore che ha segnato la sua vita e i successivi conti con l’aspetto estetico con i quali ha dovuto fare pace. Valentina Ferragni, la cicatrice come segno di battaglia Valentina Ferragni ha attraversato un periodo non facile, legato a un carcinoma basocellulare, ovvero un tumore maligno ma fortunatamente non troppo aggressivo. Tutto era iniziato con un semplice brufolo sulla fronte, che con il tempo ... Leggi su dilei (Di domenica 26 dicembre 2021), la più piccola delle sorelle dell’imprenditrice e influencer Chiara, ha vissuto un periodo fatto di preoccupazioni per questioni di salute, condiviso con i suoi follower dipasso dopo passo; l’ultima foto pubblicata, però, la ritraee sorridente in, quasi a rappresentare una rinascita dopo il tumore che ha segnato la sua vita e i successivi conti con l’aspetto estetico con i quali ha dovuto fare pace., la cicatrice come segno di battagliaha attraversato un periodo non facile, legato a un carcinoma basocellulare, ovvero un tumore maligno ma fortunatamente non troppo aggressivo. Tutto era iniziato con un semplice brufolo sulla fronte, che con il tempo ...

Advertising

suugardaddy__ : @hobisunshine94_ Valentina Ferragni (?) - andreastoolbox : Maglione Inverno 2021: a trecce come Valentina Ferragni è top - THE1STREN3GADE : questo Natale ho ricevuto il uali green di Valentina Ferragni e la palette di Chiara Ferragni, best Christmas ever - francixlarry : Prima mentre scattavo i regali ho scoperto che “gli” orecchini di Valentina Ferragni in realtà sono un mono orecchi… - cottoelmejor : @lel_emanuele @FraLac1999 @Carbb99 Tipo Valentina Ferragni -