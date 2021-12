Vaccinazioni non si fermano per Natale, ieri fatte 35 mila (Di domenica 26 dicembre 2021) Neanche nel giorno di Natale si è fermata la macchina delle Vaccinazioni in Italia: ieri sono state 35 mila in totale, con la terza dose in testa con oltre 31 mila somministrazioni (per un totale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Neanche nel giorno disi è fermata la macchina dellein Italia:sono state 35in totale, con la terza dose in testa con oltre 31somministrazioni (per un totale di ...

