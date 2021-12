(Di domenica 26 dicembre 2021) . Continua la campagna vaccinale dai 5 anni in poi La campagna vaccinale continua a tamburo battente tra prime, seconde e dosi booster. Lenon siil giorno di, facendo arrivare il contatore delle dosi booster a 17.053.754, pari al 55,01% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster. Salgono anche le dosi somministrate in età pediatrica, tra i 5 e gli 11 anni. Le prime dosistate inoculate a 158.884 bambini, pari al 4,35 % della popolazione 5-11 anni. La seconda dose appena a 155 bambini. Leggi anche: REGIONI, ECCO QUALI RISCHIANO LA ZONA GIALLA E ARANCIONE In totale108.226.482 i vaccini somministrati sui 112.931.674 a disposizione delle regioni, circa il 95,8%. La regione Emilia Romagna, ...

Anche i più piccoli dovranno sottoporsi a dueper iniezione intramuscolare a ... Esiste un intervallo minimo da rispettare tra il vaccino Covid e le altre? La ...Oggi aperto L'hub vaccinale di Molfetta 'con una seduta dedicata agli over 18 (ore 9 - 13, accesso con prenotazione)' comunica la Regione Puglia. La campagna dianti corona virus non si è fermata neanche ieri visto che a Sammichele di Bari, la mattina di Natale, più seicento persone in tre ore si sono sottoposte alla somministrazione.Vaccinazioni, le somministrazioni non si sono fermate nemmeno a Natale. Continua la campagna vaccinale dai 5 anni in poi ...ROMA (attualità) - Il totale con almeno una dose è di 47.943.017, pari all'88,77% della popolazione over 18 ilmamilio.it Vaccino antiCovid: sono oltre 17 milioni le dosi booster somministrate ...