Usa | #WorldBicycleDay | Colnago premiato dalle Nazioni Unite

(Di domenica 26 dicembre 2021) A 13 anni, Ernesto, per poter lavorare alla fabbrica di biciclette Gloria di Milano come saldatore, modifica la data di nascita sui documenti, tanta è la passione per il ciclismo. Saldatore, e poi montatore. E nel 1954, quando apre una piccola bottega a Cambiago, 5 metri per 5, suo papà taglia un gelso di proprietà per fabbricare il banco da lavoro: i soldi sono quelli che sono, bisogna arrangiarsi. Da alloraha scritto la storia del ciclismo ed è diventato uno dei simboli del made in Italy più vincenti e apprezzati nel mondo. E – racconta La Gazzetta dello Sport – non poteva che sublimarsi nel rapporto con Enzo Ferrari, con il quale parlava in dialetto milanese: “Voglio solo cose belle, all’altezza delle Ferrari”, gli intimava il Drake. Nascono così le biciclette con il marchio del Cavallino negli anni d’oro di Montezemolo e ...