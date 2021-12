Usa | occhio secco e lagoftalmo | arriva la nuova cura made in Italy

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 dicembre 2021) Grazie ad un programma di investimento che prevede oltre 25 milioni di euro in ricerca e sviluppo fino al 2023, Ntc – società farmaceutica tra i leader nell’oftalmologia con sede a Milano ed attività commerciali in oltre cento Paesi e con oltre 250 partner – ha ottenuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration per il proprio farmaco I-Defense – unguento oftalmico lubrificante a lunga durata indicato per il trattamento dei sintomi dell’e del– che ora potrà essere commercializzato negli Stati Uniti e in Canada. Il nuovo farmaco si rivolge inoltre alle oltre 350 milioni di persone che, si stima, nel mondo soffrano di: il ritrovatoin, grazie alle sue proprietà viscose, permette il contatto per un tempo prolungato ...