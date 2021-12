Usa: Kamala Harris, 2024? Non ho il lusso di poterci pensare (Di domenica 26 dicembre 2021) "Non ho il lusso di poter pensare" alle elezioni del 2024: "ho molte cose da fare ora". Lo afferma la vicepresidente Kamala Harris in un'intervista a Cbs, sottolineando che una delle priorità per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) "Non ho ildi poter" alle elezioni del: "ho molte cose da fare ora". Lo afferma la vicepresidentein un'intervista a Cbs, sottolineando che una delle priorità per il ...

