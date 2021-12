Uomini e Donne, Tina Cipollari ritrova l’amore: chi è il misterioso fidanzato (Di domenica 26 dicembre 2021) Per Tina Cipollari è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la storia finita male con l’ex Vincenzo Ferrara, l’opinionista di Uomini e Donne sembra avere trovato l’amore con un nuovo misterioso corteggiatore. Chi è il nuovo fidanzato di Tina Cipollari Chi pensava che si trattasse di una sua vecchia fiamma dovrà ricredersi perché il fidanzato in questione si chiama Alfredo e i due si sono conosciuti quest’estate tramite alcuni amici in comune. La relazione è stata confermata dalla stessa Tina Cipollari al settimanale Vero, a cui ha raccontato di voler vivere la sua nuova storia con calma, senza affrettare i tempi o bruciare le tappe. Da qui il desiderio di mantere il compagno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 dicembre 2021) Perè arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la storia finita male con l’ex Vincenzo Ferrara, l’opinionista disembra avere trovatocon un nuovocorteggiatore. Chi è il nuovodiChi pensava che si trattasse di una sua vecchia fiamma dovrà ricredersi perché ilin questione si chiama Alfredo e i due si sono conosciuti quest’estate tramite alcuni amici in comune. La relazione è stata confermata dalla stessaal settimanale Vero, a cui ha raccontato di voler vivere la sua nuova storia con calma, senza affrettare i tempi o bruciare le tappe. Da qui il desiderio di mantere il compagno ...

