Uomini e Donne, ex protagonista diventa papà: l’annuncio emoziona tutti – FOTO (Di domenica 26 dicembre 2021) Ex protagonista di Uomini e Donne presto diventerà padre: l’annuncio sui social ha lasciato tutti senza parole Quest’anno il Natale ha portato una grandissima sorpresa all’ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne: Antonio Moriconi. Il bel 26enne ha scoperto che presto diventerà padre ed è stato proprio lui a voler condividere la bellissima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Exdipresto diventerà padre:sui social ha lasciatosenza parole Quest’anno il Natale ha portato una grandissima sorpresa all’ex corteggiatore di Teresa Langella a: Antonio Moriconi. Il bel 26enne ha scoperto che presto diventerà padre ed è stato proprio lui a voler condividere la bellissima L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Il 2021 dell'Esercito italiano tra pandemia, missioni e supporto ai territori LA VISITA DEL GENERALE SERINO La vigilia di Natale il Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha fatto visita ad alcuni tra gli uomini e donne della Forza ...

Sophie Codegoni, le paure dopo la notte con Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip Momento di autocritica per Sophie Codegoni . , la concorrente non prende parte alle coreografie natalizie preparate da per riflettere sulla sua nuova love story con l'ex di Uomini e Donne. Lontana dagli altri coinquilini, Sophie Codegoni riflette con Alessandro Basciano sul proprio comportamento nei confronti di Gianmaria Antinolfi , con cui ha deciso di troncare ...

Uomini e Donne, Biagio Di Maro ammette: ''Nostalgia di mia moglie'' ComingSoon.it Uomini e Donne, ex protagonista diventa papà: l’annuncio emoziona tutti – FOTO Ex protagonista di Uomini e Donne presto diventerà padre: l'annuncio sui social ha lasciato tutti senza parole ...

Uomini e Donne, Roberta Giusti prima della scelta: "Il regalo più bello è quello di..." La tronista di Uomini e Donne rivela alcune curiosità e le tradizioni natalizie a cui è fortemente legata. Si avvicina la scelta di Roberta Giusti , che deciderà con chi, tra Samuele Carniani e Luca S ...

