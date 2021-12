Unknown – Senza identità: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 26 dicembre 2021) Unknown – Senza identità: trama, cast e streaming del film Stasera, 26 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Unknown – Senza identità, film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, basato sul romanzo Fuori di me dello scrittore francese Didier Van Cauwelaert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il Dr. Martin Harris, si trova a Berlino per un congresso sulle biotecnologie insieme a sua moglie Liz. Arrivati in albergo, si accorge di aver dimenticato la sua valigetta con i documenti in aeroporto e prende di corsa un taxi per tornare a recuperarla. Durante il viaggio si trova coinvolto in un incidente stradale e precipita in un fiume. A causa dell’urto sviene e riesce a salvarsi solo grazie all’aiuto di Gina, la ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021): trama, cast e streaming delStasera, 26 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, basato sul romanzo Fuori di me dello scrittore francese Didier Van Cauwelaert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il Dr. Martin Harris, si trova a Berlino per un congresso sulle biotecnologie insieme a sua moglie Liz. Arrivati in albergo, si accorge di aver dimenticato la sua valigetta con i documenti in aeroporto e prende di corsa un taxi per tornare a recuperarla. Durante il viaggio si trova coinvolto in un incidente stradale e precipita in un fiume. A causa dell’urto sviene e riesce a salvarsi solo grazie all’aiuto di Gina, la ...

