Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe felici ma sta per succedere l’irreparabile (Di domenica 26 dicembre 2021) Come inizierà questa nuova settimana all’insegna degli intrighi e delle bugie da Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani,27 dicembre 2021. Un nuovo appuntamento con la soap spagnola ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su canale 5. Avrete visto che alla fine Genoveva ha deciso credere alle parole di Felipe e gli dà una nuova possibilità…felicia invece continua ad avere dei sospetti, dopo che ha visto Marcos particolarmente nervoso negli ultimi giorni…Ramon e Carmen temono che Antonito abbia preso una sbandata per Natalia, ma il giovane Palacios confessa a suo padre il vero motivo per cui è così inquieto: gli è stato proposto di presiedere un’importante commissione parlamentare. E finalmente le cose sembrano andare al loro posto. E nella puntata di Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 dicembre 2021) Come inizierà questa nuova settimana all’insegna degli intrighi e delle bugie da Acacias 38? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata di domani,27 dicembre 2021. Un nuovo appuntamento con la soap spagnola ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su canale 5. Avrete visto che alla fineha deciso credere alle parole die gli dà una nuova possibilità…a invece continua ad avere dei sospetti, dopo che ha visto Marcos particolarmente nervoso negli ultimi giorni…Ramon e Carmen temono che Antonito abbia preso una sbandata per Natalia, ma il giovane Palacios confessa a suo padre il vero motivo per cui è così inquieto: gli è stato proposto di presiedere un’importante commissione parlamentare. E finalmente le cose sembrano andare al loro posto. E nella puntata di Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita L'italiano Seoul Mafia e il K - Pop del videogioco Just Dance 2022 ... Marco ha scoperto Boa e il genere K - Pop : 'Lei è una delle cantanti coreane più famose al mondo anche oggi, e quel giorno mi ha fatto innamorare del K - Pop e mi ha cambiato la vita'. Tech Parade ...

10 star che hanno rivelato oscuri segreti sui film a cui hanno lavorato Ciò che stupisce è che si tratta di film piuttosto noti e amati dal pubblico, che godono di una ...vietati ai minori e "incredibilmente" non lo sono stati 10 attori Marvel e DC che hanno cambiato vita ...

Una Vita, le trame dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 Tv Sorrisi e Canzoni Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe felici ma sta per succedere l’irreparabile Come inizierà questa nuova settimana all’insegna degli intrighi e delle bugie da Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani,27 dicembre 2021. Un nuovo appuntame ...

Una Vita, quando finisce la soap in Italia? Una Vita è terminato in Spagna: ma in Italia quando finisce la soap opera spagnola? La data in cui andrà in onda il finale ...

