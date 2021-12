Una nuova 'Risorsa' e 'Speranza' per la Cina (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuovo lancio spaziale che, con un razzo Lunga Marcia 4C, ha piazzato in orbita un satellite per l'osservazione terrestre assieme ad un piccolo CubeSat radio-amatoriale. La Cina ha così raggiunto il nuovo record di 53 missioni nel 2021. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuovo lancio spaziale che, con un razzo Lunga Marcia 4C, ha piazzato in orbita un satellite per l'osservazione terrestre assieme ad un piccolo CubeSat radio-amatoriale. Laha così raggiunto il nuovo record di 53 missioni nel 2021.

