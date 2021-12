Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 30 dicembre: scontro tra Franco e Angela (Di domenica 26 dicembre 2021) Ad Un posto al sole ci si avvierà a salutare l'anno vecchio in vista del Capodanno e tante saranno le sorprese per gli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 27 al 30 dicembre visto che eccezionalmente non andrà in onda venerdì 31 dicembre per lasciare spazio al discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineano che Rossella chiederà finalmente spiegazioni a Riccardo a Bolzano circa la donna misteriosa con cui lo ha visto discutere animatamente. Nel frattempo, la serenità di Franco, Angela e Bianca sarà compromessa da un imprevisto che riguarderà il lavoro della Poggi e che rischierà di rovinare l'intesa matrimoniale della coppia. Dal canto loro, Raffaele e Niko guarderanno con tenerezza al ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 dicembre 2021) Ad Unalci si avvierà a salutare l'anno vecchio in vista del Capodanno e tante saranno le sorprese per gli abitanti di Palazzo Palladini. Ledella soap opera di Rai 3 dal 27 al 30visto che eccezionalmente non andrà in onda venerdì 31per lasciare spazio al discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineano che Rossella chiederà finalmente spiegazioni a Riccardo a Bolzano circa la donna misteriosa con cui lo ha visto discutere animatamente. Nel frattempo, la serenità die Bianca sarà compromessa da un imprevisto che riguarderà il lavoro della Poggi e che rischierà di rovinare l'intesa matrimoniale della coppia. Dal canto loro, Raffaele e Niko guarderanno con tenerezza al ...

