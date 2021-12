Un Posto al Sole, anticipazioni 27 dicembre: imprevisto alla Terrazza (Di domenica 26 dicembre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 27 dicembre: un imprevisto alla Terrazza potrebbe compromettere la serenità di tutti. Franco e Niko discutono alla Terrazza (via screenshot)Il Natale è trascorso per tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. C’è chi per la prima volta ha dovuto viverlo senza gli affetti più cari come Rossella, Silvia e Michele. Chi ha ricevuto una batosta pochi giorni prima del 25 dicembre ed ha provato a risollevarsi come Patrizio. Chi è partito con poche certezze e tanti dubbi sulla sua relazione come Speranza con Vittorio. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Insomma, ognuno degli inquilini di Palazzo ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 dicembre 2021) Unaldella puntata di lunedì 27: unpotrebbe compromettere la serenità di tutti. Franco e Niko discutono(via screenshot)Il Natale è trascorso per tutti gli abitanti di Palazzo Pdini. C’è chi per la prima volta ha dovuto viverlo senza gli affetti più cari come Rossella, Silvia e Michele. Chi ha ricevuto una batosta pochi giorni prima del 25ed ha provato a risollevarsi come Patrizio. Chi è partito con poche certezze e tanti dubbi sulla sua relazione come Speranza con Vittorio. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Insomma, ognuno degli inquilini di Palazzo ...

