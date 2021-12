Un giardino zen per curare l’ansia da long Covid

Leggi su iodonna

(Di domenica 26 dicembre 2021) Unzen (virtuale) perl’ansia da, una conseguenza della malattia che è sempre più diffusa (tanto da far ipotizzare che sia la seconda fase della patologia). Leggi anche › Verde, il colore della felicità. Quando il giardinaggio ci cura È l’idea elaborata dall’Università Cattolica di Milano (ModaCult) e dall’Istituto Auxologico di Milano. Nelvirtuale si entra guardando un video su YouTube (che dura 10 minuti) almeno una volta al giorno, per una settimana. Il percorso inizia con l’apertura di una porta di bambù circondata da petali di ciliegio in fiore. Gli esperti suggeriscono di guardare le immagini (meglio se con un casco per la realtà virtuale, ma ...