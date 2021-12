Ultime Notizie Serie A: Thiago Motta verso l’esonero, la Nigeria chiama Mourinho (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 11.35 – Zola: «Premier League miglior campionato, ma poi c’è la Serie A» – L’ex attaccante italiano Zola ha parlato del valore della Serie A rispetto alla Premier League. L’intervista Ore 11.15 – Spezia, Thiago Motta verso l’esonero: già contattato il sostituto – Lo Spezia sarebbe pronto a esonerare Thiago Motta. Il club ligure avrebbe già pronto il sostituto in panchina. Le Ultime Ore 10.55 – La Nigeria corteggia Mourinho: «Abbiamo parlato con lui» – Il presidente della Federazione Nigeriana Pinnick ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 11.35 – Zola: «Premier League miglior campionato, ma poi c’è laA» – L’ex attaccante italiano Zola ha parlato del valore dellaA rispetto alla Premier League. L’intervista Ore 11.15 – Spezia,: già contattato il sostituto – Lo Spezia sarebbe pronto a esonerare. Il club ligure avrebbe già pronto il sostituto in panchina. LeOre 10.55 – Lacorteggia: «Abbiamo parlato con lui» – Il presidente della Federazionena Pinnick ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 54.762 nuovi casi e 144 morti. Record di tamponi - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - zizionice : RT @AurelioToro: Ultime notizie l'effetto dei vaccini dura massimo tre mesi. Quindi siamo passati da un anno e piano piano siamo arrivati a… - AurelioToro : Ultime notizie l'effetto dei vaccini dura massimo tre mesi. Quindi siamo passati da un anno e piano piano siamo arr… -