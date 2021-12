UFFICIALE – Inter, Dimarco: c’è il rinnovo fino al 2026 (Di domenica 26 dicembre 2021) Poco prima di Natale è arrivata un’altra buona notizia in casa neroazzurra, l’ennesimo prolungamento di contratto. Federico Dimarco ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2026. Confermato un sodalizio che va avanti da quando Federico ha appena 7 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso terzino sui suoi profili social: “Felice di aver rinnovato il contratto con i colori del mio cuore“. Questo il messaggio al popolo Interista. Federico Dimarco in campo con la maglia dell’Inter. In stagione le sue presenze sono già 18 in campionato e 6 in Champions.Un bellissimo regalo di Natale per entrambe le parti. L’Inter rinnova un terzino di buon livello, con ampi margini di crescita e che proviene dal settore giovanile. Dimarco invece, si ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 dicembre 2021) Poco prima di Natale è arrivata un’altra buona notizia in casa neroazzurra, l’ennesimo prolungamento di contratto. Federicoha rinnovato il suo contratto con l’al. Confermato un sodalizio che va avanti da quando Federico ha appena 7 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso terzino sui suoi profili social: “Felice di aver rinnovato il contratto con i colori del mio cuore“. Questo il messaggio al popoloista. Federicoin campo con la maglia dell’. In stagione le sue presenze sono già 18 in campionato e 6 in Champions.Un bellissimo regalo di Natale per entrambe le parti. L’rinnova un terzino di buon livello, con ampi margini di crescita e che proviene dal settore giovanile.invece, si ...

