Ue | Leonardo scelta da Esa per la realizzazione del nuovo centro operativo di cyber sicurezza per le risorse spaziali

Leonardo ha siglato con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) un contratto per progettare, sviluppare, costruire, validare e operare, sotto la responsabilità tecnica dell'Esa Security Office, il nuovo cyber-Security Operations Centre (C-SOC) dell'Agenzia. Si tratta di un'infrastruttura chiave per l'Europa, che sarà operativa dal 2024 con l'obiettivo di proteggere dalle minacce cyber le risorse spaziali europee e il relativo segmento di terra (centri di controllo e di gestione delle operazioni), ma anche i collegamenti TerraTerra e Terra-Spazio così come quelli tra le infrastrutture in orbita. Lo annuncia una nota. Leonardo, in qualità di Prime Contractor, sarà leader di un consorzio industriale formato da 19 aziende provenienti da Italia, Belgio, Francia, Germania, Gran ...

