Uccide la moglie, getta il corpo nel fiume e si costituisce dai carabinieri. La donna era malata (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo, Angelo B. di 74 anni, ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo, Angelo B. di 74 anni, ha ucciso la72ennendola nelOsento vicino a Casalbordino: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in ...

Advertising

serenel14278447 : Uccide la moglie malata gettandola in un fiume in Abruzzo: pensionato di 74 anni si costituisce - NuovoSud : Uccide la moglie gettandola in un fiume in Abruzzo - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Chieti, 74enne uccide la moglie e getta il corpo nel fiume Osento #Chieti - telodogratis : Chieti, uccide la moglie buttandola giù da un ponte - telodogratis : Uccide la moglie e la getta del fiume, poi si costituisce -