Two Weeks to Live su Sky e NOW, tutti gli episodi della nuova serie di Maisie Williams del Trono di Spade dal 26 dicembre

A Santo Stefano, in prima visione arriva Two Weeks to Live su Sky e NOW, con tutti gli episodi subito disponibili per la visione. Si tratta di un divertente e adrenalinico apocalypse drama in sei episodi con l'amatissima Arya Stark de Il Trono di Spade. Protagonista della serie creata da Gaby Hull (We Hunt Together) e diretta da Al Campbell (Dead Pixels) è Maisie Williams nei panni di Kim, una ragazza cresciuta sotto la protezione ossessiva della madre interpretata da Sian Clifford (Fleabag). Kim è una giovane cresciuta con la convinzione che il mondo stia finendo. Scappata dalla casa della madre si avventura in un pub per la prima volta nella sua vita, qui ...

