Tris Conte | City a valanga Lukaku e Jorginho trascinano il Chelsea

Il Boxing Day in Premier League non delude e regala spettacolo: 25 gol segnati in cinque gare, rimonte sfiorate e soprattutto la vittoria del City, die del Chelsea di Lukaku e Jorginho . I Citizens vanno avanti 4 - 0 (De Bruyne, Mahrez, Gundogan e Sterling) dopo 25' contro il Leicester e poi subiscono il ritorno fino al 4 - 3 delle Foxes. Il ...... altri 5 in Norwich - Arsenal (0 - 5) e 3 nella gara della squadra di Antonio(3 - 0). Il ... Apre De Bruyne (5'), raddoppia Mahrez su rigore (14'), Gundogan piazza ilsu un mezzo errore di ...Tre punti per gli Spurs di Antonio Conte, che batte 3-0 il Crystal Palace nel Boxing Day e vola al 4° posto scavalcando il West Ham. Partita in discesa dopo la mezz'ora per il Tottenham, a segno con K ...Antonio Conte ha parlato a Sky dopo la partita di oggi del Tottenham: “Inter campione d’inverno? La continuità dell’Inter fa piacere perchè è la prosecuzione di un lavoro che abbiamo fatto e lo stanno ...