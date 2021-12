(Di domenica 26 dicembre 2021) Una donna di 43 anni è stata sentitadal suo appartamento a. Poi, la tragica scoperta. Domenica 28 novembre. Uno degli inquilini del condominio di viale D’Annunzio 28, a, ha sentito delle urla provenire dall’appartamento di Alina Trush, 43enne di origine ucraina. Nessuno si è poi preoccupato di andare a controllare quale fosse la ragione di queste urla, fino alla tragica scoperta di ieri. Mercoledì 1 dicembre, Alina è stata trovata morta nel suo appartamento di viale D’Annunzio 28. A trovare il cadavere, i membri del personale della Procura della Repubblica. Questo poiché avrebbero dovuto consegnarle un atto giudiziario, a causa delle violenze subite da Alina per mano del compagno triestino tempo fa. Nonndo nessuna risposta da parte della 43enne ucraina, i membri della ...

zazoomblog : Trieste qualcuno sente urlare la vicina. Dopo tre giorni la trovano riversa sul pavimento - #Trieste #qualcuno… - CiroNoEuro : RT @Potemkin959: @muntzer_thomas Il dato di fatto è che la protesta di Trieste e il movimento che l'aveva promossa si sono dissolti come ne… - Potemkin959 : @muntzer_thomas Il dato di fatto è che la protesta di Trieste e il movimento che l'aveva promossa si sono dissolti… - DruzeticIva : RT @chilhavistorai3: Qualcuno ha incontrato Liliana? Ha una ciocca di capelli bianca sulla fronte. Appello del fratello della donna scompar… - Qua_Agatha : RT @Peter81115921: @Qua_Agatha Il novax in piazza magari a Trieste e l'altro suona il campanello e qualcuno gli chiederà il green e lo farà… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste qualcuno

triestecafe.it

I migliori autori, i maestri illustratori in 35 volumi settimanali dedicati ai piccoli di età prescolare: dal 30 dicembre in edicola gli Albumini. Per scatenare la fantasia e crescere ...Il caso della triestina Liliana scomparsa qualche giorno fa dal rione di San Giovanni a Trieste ha tenuto banco nel corso della puntata di ieri del programma di RaiTre Chi L'ha visto. Sulla pagina Fac ...