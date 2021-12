Tre bambini torturati uccisi e fatti a pezzi per aver rubato gli uccelli dello zio di un boss (Di domenica 26 dicembre 2021) Purtroppo non è una situazione così rara in un paese nel quale i giustizieri (talvolta anche in divisa) non badano a nulla pur di mostrare la propria ferocia e la loro capacità di comando. Una prima ... Leggi su globalist (Di domenica 26 dicembre 2021) Purtroppo non è una situazione così rara in un paese nel quale i giustizieri (talvolta anche in divisa) non badano a nulla pur di mostrare la propria ferocia e la loro capacità di comando. Una prima ...

Advertising

ladyonorato : Annuncio Pfizer venerdì 17 dicembre: 'per i bambini under 5, non bastano due dosi. Saranno sottoposti a tre inocula… - globalistIT : Una storia orribile - Mauro0333 : @frecciavallone @GiorgiaMeloni @FratellidItalia veramente l'OMS tre fiorni fà ha detto che i Governi occidentali us… - stefanobellelli : @Th_Dm4570 Tu quale sei dei tre bambini presenti? - Felcia52 : e quando dopo tre bicchieri di vino cominci a vedere bambini che giocano alla cavallina,allora forse e' arrivato il… -