Tottenham, tifosi pazzi per Conte: “Mangia spaghetti, beve Moretti, odia il Chelsea” (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Dall’arrivo in panchina di Antonio Conte, il Tottenham ha completamente invertito il trend. Basti pensare che nelle ultime cinque giornate, solamente il Manchester City ha fatto meglio degli spurs. Il tecnico italiano ha rivitalizzato la squadra e, a suon di vittorie, la sta riportando in zona Champions. Inevitabile l’entusiasmo dei tifosi, che adorano l’allenatore pugliese al punto da dedicargli un coro. “Antonio Conte, Mangia spaghetti, beve Moretti, odia il ca**o di Chelsea” intonano i supporters. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Dall’arrivo in panchina di Antonio, ilha completamente invertito il trend. Basti pensare che nelle ultime cinque giornate, solamente il Manchester City ha fatto meglio degli spurs. Il tecnico italiano ha rivitalizzato la squadra e, a suon di vittorie, la sta riportando in zona Champions. Inevitabile l’entusiasmo dei, che adorano l’allenatore pugliese al punto da dedicargli un coro. “Antonioil ca**o di” intonano i supporters. In alto il. SportFace.

Advertising

f0tt3s3g4 : RT @sportface2016: VIDEO - #Tottenham, tifosi pazzi per #Conte cantano in coro: “Mangia spaghetti, beve Moretti, odia il #Chelsea” https://… - sportface2016 : VIDEO - #Tottenham, tifosi pazzi per #Conte cantano in coro: “Mangia spaghetti, beve Moretti, odia il #Chelsea” - lamortevito : La nuova canzone dei tifosi del #Tottenham per Antonio #Conte.?????? #Spurs #COYS - Onda_CalabraIII : @cesololinter_19 Mamma mia che allenatore fantastico Ieri per curiosità ho letto i commenti dei tifosi del Tottenh… - MCalcioNews : Tottenham-Liverpool, Di Canio sui tifosi: 'Assurdo come ancora non abbiano la mascherina visti i contagi' -