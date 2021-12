Toscana: servizio civile universale, 14 posti disponibili. Domande fino al 26 gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) Il progetto fa parte del programma 'Tutela della salute in Toscana' realizzato da Confederazione nazionale Misericordie ed Anpas in collaborazione con l'azienda usl Toscana centro su tutto il territorio di propria competenza (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021) Il progetto fa parte del programma 'Tutela della salute in' realizzato da Confederazione nazionale Misericordie ed Anpas in collaborazione con l'azienda uslcentro su tutto il territorio di propria competenza (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Toscana: servizio civile universale, 14 posti disponibili. Domande fino al 26 gennaio - Giacinto_Bruno : RT @Antonio98854326: @Giacinto_Bruno Non dico questo però ti voglio informare che pochi giorni fa ci fu un servizio sugli olii dei centri c… - Antonio98854326 : @Giacinto_Bruno Non dico questo però ti voglio informare che pochi giorni fa ci fu un servizio sugli olii dei centr… - conapo_toscana : RT @CONAPO_VF: - conapo_toscana : RT @CONAPO_VF: ? L’E.V.C. Patrick FRANZA in servizio presso il Reparto Volo di #Torino, è stato nominato Coordinatore Nazionale Elisoccorr… -