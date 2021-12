Torna la nebbia in Pianura Padana. Il meteorologo Luca Mercalli: “Rispetto a 40 anni fa sono cambiati gli inquinanti che la causano” (Di domenica 26 dicembre 2021) La nebbia è ancora protagonista dell’inverno? Nelle ultime settimane la foschia e la scarsa visibilità sulle strade nelle ore notturne hanno creato diversi problemi alla viabilità nel Nord Italia. sono state però per molti anche un richiamo nostalgico agli ultimi decenni del secolo scorso. In realtà però “non possiamo banalizzare – spiega il meteorologo e divulgatore scientifico, Luca Mercalli – La nebbia c’è sempre stata e sempre ci sarà. Se si manifesta, non c’è una novità o situazione particolare”. Si tratta infatti di un fenomeno stagionale, legato ai periodi di stabilità atmosferica. A essere cambiati negli ultimi anni sono “la frequenza e l’intensità con cui si manifesta” e, solo in parte, il suo rapporto con l’inquinamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Laè ancora protagonista dell’inverno? Nelle ultime settimane la foschia e la scarsa visibilità sulle strade nelle ore notturne hanno creato diversi problemi alla viabilità nel Nord Italia.state però per molti anche un richiamo nostalgico agli ultimi decenni del secolo scorso. In realtà però “non possiamo banalizzare – spiega ile divulgatore scientifico,– Lac’è sempre stata e sempre ci sarà. Se si manifesta, non c’è una novità o situazione particolare”. Si tratta infatti di un fenomeno stagionale, legato ai periodi di stabilità atmosferica. A esserenegli ultimi“la frequenza e l’intensità con cui si manifesta” e, solo in parte, il suo rapporto con l’inquinamento ...

Advertising

fattoquotidiano : Torna la nebbia in Pianura Padana. Il meteorologo Luca Mercalli: “Rispetto a 40 anni fa sono cambiati gli inquinant… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Torna la nebbia in Pianura Padana. Il meteorologo Luca Mercalli: “Rispetto a 40 anni fa sono cambiati gli inquinanti c… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Torna la nebbia in Pianura Padana. Il meteorologo Luca Mercalli: “Rispetto a 40 anni fa sono cambiati gli inquinanti c… - StaserasolounTG : RT @fattoquotidiano: Torna la nebbia in Pianura Padana. Il meteorologo Luca Mercalli: “Rispetto a 40 anni fa sono cambiati gli inquinanti c… - fattoquotidiano : Torna la nebbia in Pianura Padana. Il meteorologo Luca Mercalli: “Rispetto a 40 anni fa sono cambiati gli inquinant… -