Torino | Ansaldi si racconta | «Starò qui fino a 40 anni | ho tanti stimoli»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 dicembre 2021) Cristiansi èto ai microfoni ufficiali del: le parole dell’esterno argentino Cristiansi èto ai microfoni ufficiali del. Le parole dell’argentino. CARRIERA – «Il sogno di un ragazzo che diventa realtà, tutto parte dall’amore per il pallone. Ho iniziato con papà e mio fratello; papà è un grande appassionato di calcio, come tutti noi argentini. La nostra è una passione diversa, non come quella tedesca o inglese: siamo più pazzi». PRIMI PASSI – «Io ho iniziato in una squadra piccola, del quartiere della mia città, poi a 9sono andato al Newell’s. Volevo fare il veterinario, amo gli animali: a casa ho serpenti, draghi barbuti, tre cani, pappagalli…mi chiedono che voglio fare dopo il calcio: penso ...