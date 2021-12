The Undertaker Sinistra, morto campione di kickboxing: era No vax e aveva rifiutato il ricovero per Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) Frederic Sinistra , ex campione del mondo e d'Europa di kickboxing , è morto a 41 anni dopo aver lottato alcune settimane (prima in ospedale, poi in casa) contro il . A dare l'annuncio è stata la ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Frederic, exdel mondo e d'Europa di, èa 41 anni dopo aver lottato alcune settimane (prima in ospedale, poi in casa) contro il . A dare l'annuncio è stata la ...

