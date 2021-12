The Undertaker Sinistra, morto campione di kickboxing: era No vax e aveva rifiutato il ricovero per Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Frederic Sinistra, ex campione del mondo e d'Europa di kickboxing, è morto a 41 anni dopo aver lottato alcune settimane (prima in ospedale, poi in casa) contro il Covid. A dare... Leggi su ilmattino (Di lunedì 27 dicembre 2021) Frederic, exdel mondo e d'Europa di, èa 41 anni dopo aver lottato alcune settimane (prima in ospedale, poi in casa) contro il. A dare...

valentinadigrav : RT @ilgiornale: Frederic Sinistra, ex campione del mondo di kickboxing e conosciuto come 'The Undertaker', è morto a 41 anni per mano del c… - loris_assi : RT @FrancoScarsell2: Morto di covid,l’ex campione del mondo e d’Europa,di kickboxing Fred Sinistra:è stato un negazionista fino alla fine.… - giuliabottini : È morto 'The Undertaker' Sinistra: negazionista convinto, aveva rifiutato il ricovero per Covid , più dettagli : - faustacu : The Undertaker Sinistra, morto campione di kickboxing: era No vax e aveva rifiutato il ricovero per Covid - JVCKSMOL : @bradipapa un kickboxer belga che si faceva chiamare The Undertaker, era novax e negazionista ed è morto di covid godo -