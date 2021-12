Tessa Gelisio: età, altezza, peso, il compagno della tv, figli e vita privata (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutti la conosciamo per il suo immenso amore per la natura, per gli animali e per la cucina. Tessa Gelisio è una conduttrice italiana che ha portato nelle case degli italiani queste sue grandi passioni, facendoci riscoprire moltissimi luoghi della penisola italiana, ricchi di sapori, tradizioni, ma anche paesaggi mozzafiato. Si era trasferita a Milano per studiare presso l’Università Milano-Bicocca proprio Scienze e tecnologie per l’ambiente, e in questa direzione è poi andata la sua carriera. La maggior parte di noi infatti la ricorderà per aver condotto Pianeta mare, programma che Tessa Gelisio aveva iniziato a condurre nel 2003 e che l’aveva definitivamente consacrata al successo. Tessa Gelisio: anni, altezza, peso, ... Leggi su tuttivip (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutti la conosciamo per il suo immenso amore per la natura, per gli animali e per la cucina.è una conduttrice italiana che ha portato nelle case degli italiani queste sue grandi passioni, facendoci riscoprire moltissimi luoghipenisola italiana, ricchi di sapori, tradizioni, ma anche paesaggi mozzafiato. Si era trasferita a Milano per studiare presso l’Università Milano-Bicocca proprio Scienze e tecnologie per l’ambiente, e in questa direzione è poi andata la sua carriera. La maggior parte di noi infatti la ricorderà per aver condotto Pianeta mare, programma cheaveva iniziato a condurre nel 2003 e che l’aveva definitivamente consacrata al successo.: anni,, ...

