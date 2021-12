Terza dose vaccino, si cambia ancora: quando farla, under 18 (Di domenica 26 dicembre 2021) Terza dose vaccino anti-covid si cambia ancora. Via libera alla booster dopo 4 mesi, novità anche per i più giovani (under 18) secondo quanto prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. La data d’avvio, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, potrebbe essere il 10 gennaio. “Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19, sostenute dalla citata variante”, si legge nell’aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per “estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 dicembre 2021)anti-covid si. Via libera alla booster dopo 4 mesi, novità anche per i più giovani (18) secondo quanto prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. La data d’avvio, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, potrebbe essere il 10 gennaio. “Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia dellabooster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19, sostenute dalla citata variante”, si legge nell’aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per “estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si ...

Advertising

stanzaselvaggia : Per chi non riesce a prenotare la terza dose, soprattutto in Lombardia: andate negli hub senza prenotazione, in que… - ladyonorato : A New York super-cluster di infezioni nell’Università col 97% di vaccinati. Tutti i contagiati dalla #Omicron erano… - matteorenzi : Basta chiacchiere inutili sul Quirinale. Qui ci sono due priorità: accelerare la terza dose perché molti contagiati… - Andreaacquista : RT @OrtigiaP: Terza dose e variante Omicron, efficacia cala dopo 10 settimane: L'efficacia della dose booster del v Omicron diminuisce del… - StraNotizie : Vaccino covid, a che punto siamo: terza dose, 5-11 anni -