Terza dose e prima ai bambini: a che punto siamo? Ma si cambia ancora: quando fare il booster agli under 18 (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono oltre 17 milioni le dosi booster di vaccino anti Covid - 19 somministrate in Italia. Come si legge sul sito del ministero della Salute fino a ora il totale delle somministrazioni è pari a 108.226. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono oltre 17 milioni le dosidi vaccino anti Covid - 19 somministrate in Italia. Come si legge sul sito del ministero della Salute fino a ora il totale delle somministrazioni è pari a 108.226.

Advertising

stanzaselvaggia : Per chi non riesce a prenotare la terza dose, soprattutto in Lombardia: andate negli hub senza prenotazione, in que… - istsupsan : #Covid19 ??report esteso: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose (tabel… - ladyonorato : A New York super-cluster di infezioni nell’Università col 97% di vaccinati. Tutti i contagiati dalla #Omicron erano… - alburritodecuba : RT @yenisey74: Vabbè, per ora l'unico effetto collaterale della terza dose è che sono ancora sveglia. La prima sono arrivata a casa in atte… - SSaponelli : RT @LFacciato: Mio figlio ha una ditta in Russia con tre dipendenti tutti bivaccinati. Il parente di uno di loro è risultato positivo ed an… -