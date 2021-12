Terza dose di vaccino anti-Covid, si cambia ancora: novità anche per gli under 18 (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma – Terza dose vaccino anti-Covid si cambia ancora. Via libera alla booster dopo 4 mesi, novità anche per i più giovani (under 18) secondo quanto prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. La data d’avvio, a quanto si apprende , potrebbe essere il 10 gennaio. “Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19, sostenute dalla citata variante”, si legge nell’aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per “estendere gradualmente l’offerta del ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma –si. Via libera alla booster dopo 4 mesi,per i più giovani (18) secondo quanto prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. La data d’avvio, a quanto si apprende , potrebbe essere il 10 gennaio. “Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia dellabooster nel prevenire forme sintomatiche di-19, sostenute dalla citata variante”, si legge nell’aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per “estendere gradualmente l’offerta del ...

