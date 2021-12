"Terroristi, avete ucciso questo paese". Covid, lo sfogo brutale di Alberto Zangrillo: la foto-choc che scuote l'Italia | Guarda (Di domenica 26 dicembre 2021) È caos tamponi in queste feste di Natale, durante le quali ne vengono processati quasi un milione al giorno. Ormai da giorni si sprecano le immagini sulle lunghissime file davanti agli ingressi delle farmacie: i tamponi sono un pensiero fisso sia per i non vaccinati, costretto a farlo per avere almeno il Green Pass di base, sia per i vaccinati, che invece vogliono essere sicuri di non poter diffondere il contagio durante i festeggiamenti con i parenti. Alberto Zangrillo è intervenuto a gamba tesa sull'argomento, lui che da tempo sostiene una gestione dell'epidemia più normale e meno emergenziale. “Santo Stefano, ore 10 a Milano - ha scritto a corredo di una foto che immortala una lunga coda - 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) È caos tamponi in queste feste di Natale, durante le quali ne vengono processati quasi un milione al giorno. Ormai da giorni si sprecano le immagini sulle lunghissime file davanti agli ingressi delle farmacie: i tamponi sono un pensiero fisso sia per i non vaccinati, costretto a farlo per avere almeno il Green Pass di base, sia per i vaccinati, che invece vogliono essere sicuri di non poter diffondere il contagio durante i festeggiamenti con i parenti.è intervenuto a gamba tesa sull'argomento, lui che da tempo sostiene una gestione dell'epidemia più normale e meno emergenziale. “Santo Stefano, ore 10 a Milano - ha scritto a corredo di unache immortala una lunga coda - 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del ...

Advertising

Donato68599139 : @Corriere Ehmmmm,come mai non è successo in Austria? E..... Come mai quella Notizia invece non l'avete data??? Vend… - Erminio58810238 : @myrtamerlino @AndreaScanzi @Ariachetira Fanculo sono 2 anni che facciamo sacrifici , avete rotto i coglioni terroristi - enrico_gasta : RT @Smartitina: Adesso tutti i vaccinati dicono in coro: 'Nessuno ha mai detto che il vaccino immunizzi'. EH NO CARI, sì che lo avete detto… - sparziano : RT @Smartitina: Adesso tutti i vaccinati dicono in coro: 'Nessuno ha mai detto che il vaccino immunizzi'. EH NO CARI, sì che lo avete detto… - _V1111V_ : RT @lucadimeo19881: @RosannaRuscito @fremo03893514 Parlando di terroristi,ma ci avete fatto caso che in 2 anni non si sente più nulla? -