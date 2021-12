Terremoto in Grecia | forte scossa di magnitudo 6 a Creta

Advertising

ilbisa1 : Terremoto in Grecia: scossa sull’isola di Kasos – DATI e MAPPE - ilbisa1 : Terremoto 5.1 al largo della Grecia: epicentro in mare, nei pressi di Creta – MAPPE - MLFranciolini : RT @ilmeteoit: #NUOVO #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.6 a #Arkasa, la #SECONDA nelle ultime 24 ore - ilmeteoit : #NUOVO #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.6 a #Arkasa, la #SECONDA nelle ultime 24 ore - GabZeno : RT @Carlomrtz: da tre ore #creta (Grecia) trema con scosse superiori al 5 di magnitudo. #Terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Grecia

Undi magnitudo 5.2 sulla scala Richter è stato registrato al largo della parte orientale dell'isola di Creta, in. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale di Atene, secondo cui l'epicentro ...Undi magnitudo 5.2 sulla scala Richter è stato registrato al largo della parte orientale dell'isola di Creta , in. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale di Atene, secondo cui l'...L’epicentro del sisma localizzato sulla costa orientale dell’isola. Non sono segnalati danni alle abitazioni né feriti ...Un terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter è stato registrato al largo della parte orientale dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferisce l'Osservatorio ...