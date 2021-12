Tennis | Tartarini | “Annata molto positiva per Musetti | nonostante le difficoltà nella seconda parte”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il coach di Lorenzo, Simone, nel corso di un’intervista rilasciata alla FIT, ha tracciato un bilancio del 2021 del giovaneta italiano che ha scalato la classifica Atp: “Basterebbe questo dato numerico per catalogarla come un’visto che Lorenzo ha guadagnato settanta posizioni in classifica e posizioni pesanti, che lo hanno portato a ridosso della Top 50. E’ chiaro che in sede di analisi non possiamo nasconderci che è stato un 2021 a due facce, con una primacioè sempre in crescendo, diciamo fino al Roland Garros, e unapiù brutta, da tanti punti di vista. Ci siamo soffermati su quelli che possono essere stati i motivi e dovremo dunque cercare di non ripetere certi ...