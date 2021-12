Tennis, Binaghi: “Stagione d’oro, le prospettive per i prossimi anni sono ancora migliori” (Di domenica 26 dicembre 2021) Il presidente della Federazione Italiana Tennis (FIT), Angelo Binaghi, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata all’Adnkronos, ha parlato della crescita del movimento maschile italiano: “Si chiude una Stagione d’oro per il nostro Tennis e le prospettive per il prossimo anno e gli anni futuri sono ancora migliori. Abbiamo due ragazzi in grado di puntare a vincere dei tornei dello Slam. La concorrenza è fortissima ma ci sono le premesse per ripetere le imprese delle ragazze nel decennio 2006/2016. C’è un po’ di rammarico per il ko ai quarti di finale della Coppa Davis contro la Croazia ma non dimentichiamo che abbiamo dovuto rinunciare al numero uno per infortunio. Siamo gli unici insieme alla ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il presidente della Federazione Italiana(FIT), Angelo, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata all’Adnkronos, ha parlato della crescita del movimento maschile italiano: “Si chiude unaper il nostroe leper il prossimo anno e glifuturi. Abbiamo due ragazzi in grado di puntare a vincere dei tornei dello Slam. La concorrenza è fortissima ma cile premesse per ripetere le imprese delle ragazze nel decennio 2006/2016. C’è un po’ di rammarico per il ko ai quarti di finale della Coppa Davis contro la Croazia ma non dimentichiamo che abbiamo dovuto rinunciare al numero uno per infortunio. Siamo gli unici insieme alla ...

