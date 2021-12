Teatro, al Tram torna “A puteca de’ suonne: miti e leggende napoletane in chiave contemporanea (Di domenica 26 dicembre 2021) Un debutto che segna la voglia di tutti di tornare a sorridere e di farlo insieme, in tutta sicurezza, a Teatro: “A puteca de’ suonne perdute” ha iniziato il suo percorso in scena al Tram di via Port’Alba a Napoli pochi giorni prima del Natale e da oggi torna sul palco per altre due settimane, fino al 9 gennaio 2022. miti e leggende napoletane rivisti attraverso una narrazione contemporanea che non li snatura ma anzi, li esalta in una voce corale fatta di magia e atmosfera fiabesca: dal Munaciello al Principe di Sansevero ispirandosi a grandi testi come quelli di Benedetto Croce e Matilde Serao. Il regista Diego Sommaripa ha immaginato un viaggio suggestivo tra le leggende, le storie, i racconti di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Un debutto che segna la voglia di tutti dire a sorridere e di farlo insieme, in tutta sicurezza, a: “Ade’perdute” ha iniziato il suo percorso in scena aldi via Port’Alba a Napoli pochi giorni prima del Natale e da oggisul palco per altre due settimane, fino al 9 gennaio 2022.rivisti attraverso una narrazioneche non li snatura ma anzi, li esalta in una voce corale fatta di magia e atmosfera fiabesca: dal Munaciello al Principe di Sansevero ispirandosi a grandi testi come quelli di Benedetto Croce e Matilde Serao. Il regista Diego Sommaripa ha immaginato un viaggio suggestivo tra le, le storie, i racconti di ...

