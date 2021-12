Taylor di Beautiful | la ricordate prima della chirurgia? La foto dal passato spiazza

Leggi su chenews

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo Carolyn e Brooke Longan il cuore di Ridge Forrester è stato catturato dalla bellaHates, oggi quasi irriconoscibile per via: laal suo esordio in? FonteTwitterDopo la morte di Carolyn il bel Ridge si è legato a fasi alterne a quello di Brooke Logan eHates. La bionda e la mora non si sono risparmiate colpi negli anni per mantenere vivo l’amore con Ridge, contendendosi di tanto in tanto anche il cuore di altri uomini protagonistisoap, tra tutti Nick Marone. Le due donne non potrebbero essere più agli antipodi caratterialmente ed esteriormente parlando, esattamente come le due attrici che le interpretano da sempre: Katherine Kelly Lang e Hunter Tylo. Se la ...