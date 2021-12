Tasso di positività fuori controllo | bollettino | dati-choc Contagi e ricoveri | condannati al picco dopo le feste?

(Di domenica 26 dicembre 2021) Crollano i tamponi processati e di conseguenza crollano anche i nuovi casi di Covid, ma la situazione epidemiologica dell'Italia rimane sostanzialmente immutata. Ildi oggi, domenica 26 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 24.883ati, 8.428 guariti e 81 morti a fronte di 217.052 tamponi analizzati, con ildiche è schizzato all'11,5 per cento (+5,8 rispetto a ieri). Quindi nel giro di 24 ore sono crollati i tamponi (erano 969.752) e anche i casi (erano 54.762), a fronte però di un vertiginoso aumento deldi, legato appunto ai pochissimi test processati. Per capire la reale situazione dio e quando l'Italia raggiungerà e supererà il, bisognerà attendere il passaggio ...

Ildi, pertanto, sale all'11,5%, rispetto al 5,6% di ieri. Sono 1.089 (ieri erano 1.071) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e ...Balzo deldi(11,5%, +5,8% mentre il giorno precedente era al 5,6%). Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi Covid: obbligo di ...