Tarquinia, annullata la rappresentazione del presepe vivente per il maltempo (Di domenica 26 dicembre 2021) Tarquinia – annullata per il maltempo la prima rappresentazione del presepe vivente di Tarquinia (VT), prevista questo pomeriggio nel quartiere di San Martino, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. L’appuntamento con la rievocazione è per domenica 2 gennaio 2022. Il percorso partirà da via San Giacomo per accedere a Campo Cialdi, che farà da sfondo all’accampamento della legione romana, alle prigioni, al mulino ad acqua, ai pastori e ad alcune novità: la ricostruzione in pietra di un’antica casa e di un grande albero, sotto le cui fronde, si animerà una piccola scuola con il maestro intento a insegnare a scrivere su tavolette di cera ai bambini. Si scenderà per vicolo Storto, dove s’incontreranno le botteghe degli antichi mestieri, il censore, le tessitrici e il profeta. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021)per illa primadeldi(VT), prevista questo pomeriggio nel quartiere di San Martino, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. L’appuntamento con la rievocazione è per domenica 2 gennaio 2022. Il percorso partirà da via San Giacomo per accedere a Campo Cialdi, che farà da sfondo all’accampamento della legione romana, alle prigioni, al mulino ad acqua, ai pastori e ad alcune novità: la ricostruzione in pietra di un’antica casa e di un grande albero, sotto le cui fronde, si animerà una piccola scuola con il maestro intento a insegnare a scrivere su tavolette di cera ai bambini. Si scenderà per vicolo Storto, dove s’incontreranno le botteghe degli antichi mestieri, il censore, le tessitrici e il profeta. ...

Advertising

0766news_TripTv : ?? Tarquinia, annullata la prima rappresentazione del presepe vivente per il maltempo ???? Leggi l'articolo ??… - lextraweb : Tarquinia, annullata per maltempo la prima rappresentazione del presepe vivente - - tusciaweb : Maltempo, annullata la prima rappresentazione del presepe vivente Tarquinia - Annullata per il maltempo la prima… - tusciatimes : Tarquinia, annullata la prima rappresentazione del presepe vivente per maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Tarquinia annullata Oggi niente presepe vivente a Tarquinia, posticipato al 2 gennaio Annullata per il maltempo la prima rappresentazione del presepe vivente di Tarquinia (VT), prevista questo pomeriggio nel quartiere di San Martino, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. L'appuntamento con ...

Annullata la prima rappresentazione del Presepe Vivente di Tarquinia Annullata per il maltempo la prima rappresentazione del Presepe Vivente di Tarquinia, prevista per domenica 26 dicembre nel quartiere di San Martino, dalle 16.30 alle 19.30. L'appuntamento con la ...

Tarquinia, annullata per maltempo la prima rappresentazione del presepe vivente lextra.news Annullata la prima rappresentazione del Presepe Vivente di Tarquinia Annullata per il maltempo la prima rappresentazione del Presepe Vivente di Tarquinia, prevista per domenica 26 dicembre nel quartiere di San Martino, dalle 16.30 ...

Oggi niente presepe vivente a Tarquinia, posticipato al 2 gennaio Annullata per il maltempo la prima rappresentazione del presepe vivente di Tarquinia (VT), prevista questo pomeriggio nel quartiere di San Martino, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. L’appuntamento con l ...

per il maltempo la prima rappresentazione del presepe vivente di(VT), prevista questo pomeriggio nel quartiere di San Martino, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. L'appuntamento con ...per il maltempo la prima rappresentazione del Presepe Vivente di, prevista per domenica 26 dicembre nel quartiere di San Martino, dalle 16.30 alle 19.30. L'appuntamento con la ...Annullata per il maltempo la prima rappresentazione del Presepe Vivente di Tarquinia, prevista per domenica 26 dicembre nel quartiere di San Martino, dalle 16.30 ...Annullata per il maltempo la prima rappresentazione del presepe vivente di Tarquinia (VT), prevista questo pomeriggio nel quartiere di San Martino, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. L’appuntamento con l ...