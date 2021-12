Tanti club su di lui, l’Inter valuta la cessione! (Di domenica 26 dicembre 2021) Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, a causa di numerosi infortuni non riesce a trovare spazio. Per tale ragione, molti club sono pronti a fiondarsi sulle tracce del giocatore. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, i club interessati al giocatore sarebbero Empoli, Fiorentina, Genoa, Sassuolo, Spezia. l’Inter, dunque, valuta un possibile prestito per fargli trovare minuti imporTanti e per rilanciarlo dopo alcune stagioni sottotono. Sensi, InterLa decisione finale spetterà alla dirigenza nerazzurra e al tecnico Simone Inzaghi; eventualmente l’Inter dovrebbe trovare un sostituto. Una situazione ancora in stallo ma che presto entrerà nel vivo. Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) Stefano Sensi, centrocampista del, a causa di numerosi infortuni non riesce a trovare spazio. Per tale ragione, moltisono pronti a fiondarsi sulle tracce del giocatore. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, iinteressati al giocatore sarebbero Empoli, Fiorentina, Genoa, Sassuolo, Spezia., dunque,un possibile prestito per fargli trovare minuti impore per rilanciarlo dopo alcune stagioni sottotono. Sensi, InterLa decisione finale spetterà alla dirigenza nerazzurra e al tecnico Simone Inzaghi; eventualmentedovrebbe trovare un sostituto. Una situazione ancora in stallo ma che presto entrerà nel vivo.

