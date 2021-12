Tangenti | confessa l' ex dirigente della Protezione civile Mario Lerario | la Procura chiede comunque ancora il carcere

(Di domenica 26 dicembre 2021) Anche l'imprenditore che ha consegnato la presunta mazzetta, già interrogato in qualità di indagato, avrebbe ammesso

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti confessa

Ha ammesso di aver intascato una busta con denaro da un imprenditore, negando pregressi accordi corruttivi. L'ex dirigente della Protezione civile regionale Mario Lerario, in carcere dal 23 dicembre ...... presidente della Metropolitana milanese, snodo della circolazione delle. E soprattutto ... Quando si capisce per la prima volta dove si stava andando a parare.' 'Solo chispezza il ...Ha ammesso di aver intascato una busta con denaro da un imprenditore, negando pregressi accordi corruttivi. L’ex dirigente della Protezione civile regionale Mario Lerario, in carcere dal 23 dicembre d ...Ha ammesso di aver intascato una busta con denaro da un imprenditore, negando pregressi accordi corruttivi. (ANSA) ...