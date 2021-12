Tangenti, confessa l’ex capo della Protezione Civile pugliese arrestato con 10mila euro in una busta (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha confermato di aver intascato una busta con 10mila euro da un imprenditore, negando pregressi accordi corruttivi. l’ex dirigente della Protezione Civile regionale pugliese Mario Lerario, in carcere dal 23 dicembre dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, ha ammesso durante l’udienza di convalida dell’arresto. In collegamento video dal carcere di Bari, ha deciso di rispondere alle domande della gip Anna Perrelli confessando di aver accettato i soldi dall’imprenditore, che ha in corso appalti per 2 milioni di euro con la Protezione Civile. Quando i finanzieri lo hanno fermato, dopo averlo intercettato perché nella sua auto aveva da mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha confermato di aver intascato unaconda un imprenditore, negando pregressi accordi corruttivi.dirigenteregionaleMario Lerario, in carcere dal 23 dicembre dopo essere statoin flagranza di reato, ha ammesso durante l’udienza di convalida dell’arresto. In collegamento video dal carcere di Bari, ha deciso di rispondere alle domandegip Anna Perrellindo di aver accettato i soldi dall’imprenditore, che ha in corso appalti per 2 milioni dicon la. Quando i finanzieri lo hanno fermato, dopo averlo intercettato perché nella sua auto aveva da mesi ...

