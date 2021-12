Talebani, nuove restrizioni alle donne: vietati lunghi viaggi senza un uomo della famiglia (Di domenica 26 dicembre 2021) Altro passo indietro dei Talebani per i diritti delle donne in Afghanistan. Per loro da oggi è vietato anche viaggiare da sole per lunghe distanze. Per potersi spostare oltre i 70 chilometri dovranno ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 dicembre 2021) Altro passo indietro deiper i diritti dellein Afghanistan. Per loro da oggi è vietato ancheare da sole per lunghe distanze. Per potersi spostare oltre i 70 chilometri dovranno ...

