Tajani rilancia ancora l' incubo per l' Italia | ' Berlusconi il miglior candidato possibile per il Quirinale'

Advertising

Freak_Nick_ : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani rilancia

Globalist.it

... non a Forza Italia o al Centrodestra', taglia corto. Quanto all'ipotesi Draghi presidente della Repubblica, il coordinatore nazionale di Forza Italia afferma: 'Secondo noi deve rimanere ...Antonio, ad esempio, sono settimane che afferma che Draghi deve completare il lavoro ... Nonostante questo Salviniil tavolo per 'decidere presto, bene e, se non tutti insieme, a larga ...Il numero due di Forza Italia: "Berlusconi-Draghi sarebbe un'ottima accoppiata per il nostro Paese. Draghi è emerso in tutto il suo spessore grazie proprio a Berlusconi che ha scommesso su di lui: Ban ...Calenda pubblica più contenuti di tutti, mentre Renzi è quello con più follower. Mappatura delle conversazioni e dei temi discussi nel 2021, con una parola molto utilizzata: “grazie” ...