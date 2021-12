Tajani avverte Pd e 5S | Niente veti sul Cav

(Di domenica 26 dicembre 2021)mette in guardia i giallorossi: "Se Berlusconi va bene per il governo, può andare bene anche per il Quirinale". E blinda Draghi: "È l'unico in grado di tenere insieme la maggioranza"

Ultime Notizie dalla rete : Tajani avverte

blinda Draghiha ribadito fermamente la linea di Forza Italia, secondo cui Mario Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi piuttosto che trasferirsi al Quirinale: il coordinatore nazionale ...E poi La Russa, Lupi, Cesa,, Giacomoni, Renzulli. Hanno fatto un patto di unità, hanno ... MastellaDraghi Epperò c'è chi ha colto durante la riunione della cabina di regia sul Pnrr una ...Tajani mette in guardia i giallorossi: "Se Berlusconi va bene per il governo, può andare bene anche per il Quirinale". E blinda Draghi: "È l'unico in grado di tenere insieme la maggioranza" ...Tajani mette in guardia i giallorossi: "Se Berlusconi va bene per il governo, può andare bene anche per il Quirinale". E blinda Draghi: "È l'unico in grado di tenere insieme la maggioranza" ...