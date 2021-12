Tadej Pogacar vince ovunque: lo sloveno trionfa anche nel ciclocross! Brillante sigillo a Lubiana (Di domenica 26 dicembre 2021) Tadej Pogacar si conferma un fuoriclasse a tutto tondo, non soltanto dominatore delle gare su strada ma capace di risplendere anche nelle prove di ciclocross. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha infatti trionfato a Lubiana, nella sua Slovenia, dove è andata in scena una gara del calendario nazionale di questa disciplina. Nel fango della capitale, il 23enne ha dettato legge e ha trionfato con pieno merito, tra l’altro in una specialità di cui è stato Campione Nazionale nel 2018 e che frequenta soltanto saltuariamente. L’alfiere della UAE Emirates, in questa stagione capace di imporsi anche alla Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro di Lombardia, ha chiuso una memorabile annata agonistica con la classica ciliegina sulla torta. Tadej ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021)si conferma un fuoriclasse a tutto tondo, non soltanto dominatore delle gare su strada ma capace di risplenderenelle prove di ciclocross. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha infattito a, nella sua Slovenia, dove è andata in scena una gara del calendario nazionale di questa disciplina. Nel fango della capitale, il 23enne ha dettato legge e hato con pieno merito, tra l’altro in una specialità di cui è stato Campione Nazionale nel 2018 e che frequenta soltanto saltuariamente. L’alfiere della UAE Emirates, in questa stagione capace di imporsialla Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro di Lombardia, ha chiuso una memorabile annata agonistica con la classica ciliegina sulla torta....

