Svizzera, da gennaio per il cambio di sesso sui documenti basterà una firma e 75 franchi (Di domenica 26 dicembre 2021) Dal prossimo gennaio, in Svizzera basterà andare all’ufficio di stato civile del proprio comune per cambiare sesso nei propri documenti. La decisione era stata presa nel 2020 dal Parlamento. «È una legge – ha spiegato un portavoce del Governo – rivolta a tutti coloro che hanno la convinzione intima di non appartenere al sesso con cui sono stati iscritti all’ufficio dello stato civile». Con la nuova legge verrà dunque abbattuto il muro burocratico cui si è sottoposti per questo genere di pratiche: «Abbiamo optato per una procedura semplice e rapida», ha detto il Governo. Bisognerà pagare solo una tassa di 75 franchi, circa 70 euro, e il cambio di sesso non andrà a intaccare lo stato civile di un precedente matrimonio. Per chi ha meno ... Leggi su open.online (Di domenica 26 dicembre 2021) Dal prossimo, inandare all’ufficio di stato civile del proprio comune per cambiarenei propri. La decisione era stata presa nel 2020 dal Parlamento. «È una legge – ha spiegato un portavoce del Governo – rivolta a tutti coloro che hanno la convinzione intima di non appartenere alcon cui sono stati iscritti all’ufficio dello stato civile». Con la nuova legge verrà dunque abbattuto il muro burocratico cui si è sottoposti per questo genere di pratiche: «Abbiamo optato per una procedura semplice e rapida», ha detto il Governo. Bisognerà pagare solo una tassa di 75, circa 70 euro, e ildinon andrà a intaccare lo stato civile di un precedente matrimonio. Per chi ha meno ...

