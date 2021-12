Surfista muore attaccato da uno squalo in California (Di domenica 26 dicembre 2021) Un Surfista di 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc, citando autorità statali. La polizia locale ha detto di aver risposto a una segnalazione di una vittima di sesso maschile “non reattiva sulla spiaggia dopo essere stata tirata fuori dall’acqua”. L’uomo - che non è stato identificato - è stato dichiarato morto sul posto. Indagini sull’incidente sono in corso ma nel frattempo ai bagnanti è stato ordinato di rimanere fuori dall’acqua. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Undi 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di unoa Morro Bay, in, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc, citando autorità statali. La polizia locale ha detto di aver risposto a una segnalazione di una vittima di sesso maschile “non reattiva sulla spiaggia dopo essere stata tirata fuori dall’acqua”. L’uomo - che non è stato identificato - è stato dichiarato morto sul posto. Indagini sull’incidente sono in corso ma nel frattempo ai bagnanti è stato ordinato di rimanere fuori dall’acqua.

Agenzia_Ansa : Surfista muore attaccato da uno squalo in California. Allerta a Morro Bay, vietato entrare in acqua #ANSA - HuffPostItalia : Surfista muore attaccato da uno squalo in California - escribanonavas : RT @Agenzia_Ansa: Surfista muore attaccato da uno squalo in California. Allerta a Morro Bay, vietato entrare in acqua #ANSA - GiaPettinelli : Surfista muore attaccato da uno squalo in California - Cronaca - ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, surfista muore attaccato da uno squalo in California #usa -

Ultime Notizie dalla rete : Surfista muore Surfista muore attaccato da uno squalo in California Un surfista di 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc , ...

Surfista muore in California attaccato da uno squalo Un surfista di 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc, ...

Surfista muore attaccato da uno squalo in California Agenzia ANSA Surfista muore attaccato da uno squalo in California Un surfista di 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc ...

Surfista ucciso da uno squalo: attacco violento dello squalo, è la prima volta da 8 anni. Cosa succede Surfista ucciso da uno squalo, che lo ha attaccato in modo violento in California. È successo a Morro Bay venerdì ma la notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore. Come riporta Bbc, si tratta del ...

Undi 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc , ...Undi 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc, ...Un surfista di 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc ...Surfista ucciso da uno squalo, che lo ha attaccato in modo violento in California. È successo a Morro Bay venerdì ma la notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore. Come riporta Bbc, si tratta del ...